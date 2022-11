Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 32

Un total de 3 mil 495 víctimas aún esperan la restitución de sus derechos a partir de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, informó su titular, Nashieli Ramírez.

La ombudsperson presentó un informe de trabajo ante diputados del Congreso capitalino, a quienes dijo que el cumplimiento de las recomendaciones tarda entre tres y cinco años, en promedio; algunas, incluso, han tardado hasta 10 o más años.

Si siguen midiendo el trabajo en términos del cumplimiento de las recomendaciones, pareciera que no estamos atendiendo a la gente, y eso no es cierto, la estamos atendiendo más. Ahora estamos transformando el sistema no jurisdiccional, que es más centrado en las víctimas , dijo Ramírez ante los diputados, quienes criticaron la falta de restitución de los daños por medio de las recomendaciones que emite el órgano autónomo.

Luego de que diputados de oposición cuestionaron la falta de apoyo a las víctimas por la caída de la línea 12 del Metro y el fallecimiento de dos jovencitas al caer en una coladera, detalló que se han abierto diversos expedientes de investigación en ambos casos, pero en ninguno las víctimas directas han solicitado la intervención de la CDH.

Sobre las cuestiones presupuestales, Nashieli Ramírez solicitó al Congreso local un incremento adicional de 498.1 millones de pesos –10 por ciento más a lo asignado este año–, principalmente para fortalecer el sistema de atención a víctimas con enfoque restaurativo, así como para aumentar 8 por ciento los salarios de los trabajadores del organismo.