Consideró que el discurso “que me reclama responsabilidad sobre una serie de cuestiones o personas es el mismo que hace que me preocupe más por mí misma y puede convertirse en una forma de narcisismo moral. Y la culpabilización o juicio contra uno mismo puede convertirse en una forma de narcisismo negativo. Cuando denunciamos algo injusto con la intención de demostrar que a título personal no aceptamos la injusticia, estamos actuando a nivel individual, y por eso las denuncias fallan.

No vamos a cambiar al mundo si nos empeñamos en alejarnos de la acción colectiva , declaró.

“Hemos visto a estudiantes manifestarse contra los femincidios, a las feministas contra las violaciones, la violencia, a los indígenas por el asesinato de activistas o los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los que buscan desaparecidos en México, toda la gente que se reúne sin autorización para exigir a las autoridades justicia de manera colectiva.