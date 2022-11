Por ahora no hubo indicios del 11 inicial para el encuentro del martes ante Polonia. La prueba genera inquietud entre ex jugadores y aficionados, sobre todo por los resultados recientes al haber caído también ante Colombia y Paraguay.

No obstante, una televisora argentina estuvo presente y se mostró muy al tanto de los movimientos de los jugadores. Precisamente, la selección Albiceleste será el segundo adversario de los mexicanos, además de ser considerado el plantel más peligroso del Grupo C.

Nada nos gustaría más que la selección haga un papel histórico, pero como se ve el manejo de Gerardo Martino, en lugar de venir de menos a más vamos de menos a menos , dijo el ex seleccionado Hugo Sánchez a Ap. Él (Martino) viene a ganarse un buen dinero y eso es lo que le importa , asestó.

En medio del entorno de desasosiego, uno de los jugadores mexicanos que ha llamado la atención sin ni siquiera haber pisado la cancha es el arquero Alfredo Talavera, pero más que por sus cualidades deportivas, ha sido por su edad.

Con 40 años, Talavera es el futbolista más longevo de Qatar 2022, incluso supera al lateral brasileño Dani Alves, quien no llega en su mejor momento físico.

Estoy contento y preparado, he tenido la oportunidad de ir a dos Mundiales, pero esto no queda ahí. Ahora quiero tener minutos , dijo Talavera, quien fue citado para Brasil 2014 y Rusia 2018, pero no pudo entrar nunca en relevo por Guillermo Ochoa.

Me cuido mucho para conseguir cosas a nivel selección y aunque no he jugado no me he frustrado. Soy la persona más feliz, porque sigo haciendo lo que me gusta , agregó.

Si Talavera tiene minutos en Qatar sería el octavo de la historia en jugar con esa edad una Copa uniéndose al camerunés Roger Milla, al egipcio Essam El Hadary, al italiano Dino Zoff, al irlandés Pat Jennings, al inglés Peter Shilton, al tunecino Ali Boumnijel y al colombiano Faryd Mondragón.