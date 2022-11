Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Sábado 19 de noviembre de 2022, p. 2

Gustavo Monroy, artista de un tiempo convulso, cronista de la violencia, declara que el arte es una vocación de resistencia, que trasciende la política y los sexenios. Persiste ante los momentos históricos .

Un cuadro de un tzompantli monumental, de ocho metros de largo, se erige como un réquiem que elaboró en la pandemia, una ofrenda en tiempos de covid para nuestros muertos de ahora . La pieza verá la luz en la exposición Éxodo, que se inaugura hoy en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia.

“Somos esta cicatriz viva. Entonces, ¿cómo le hacemos los artistas? Contemplo y mi trabajo es una reflexión sobre la realidad que toca vivir, que duele. El arte me cura, es mi medicina. Me ayuda a estar en paz, a decir: ‘hice algo, no me quedé con los brazos cruzados’. Eso entiendo como artista de mi tiempo, sin política y sin ideologizar”, refiere en entrevista, en su estudio en la Ciudad de México, rodeado por sus cuadros –pequeños y monumentales–, de esculturas, bastidores, herramientas y pinceles, así como de muchos libros.

La muestra en el antiguo monasterio en la capital michoacana es un réquiem que resuena en ecos del pasado, a los muertos de Acteal, a los estudiantes de Ayotzinapa, a las pérdidas por el covid-19, a las fosas y los desaparecidos, a las fronteras que pululan y que utilizó Trump en su discurso, a los Eva y Adán expulsados de sus paraísos, son modernos, son actuales y son migrantes . La violencia y las fronteras, los cuerpos entre la tierra, son temas frecuentes en su obra y aparecen en esta exposición en Morelia.

En mi posición yo estoy trabajando la migración para todos aquellos que no lograron ese sueño, para los que la frontera significa muerte, para los que el desierto es una tumba , además de que es importante no olvidar que no salieron voluntariamente de su lugar de origen.