Periódico La Jornada

Viernes 18 de noviembre de 2022, p. 7

Nacho Pineda afirmó que aún no termina el año. Faltan dos discos más, el de Oxomaxoma y el de Seguimos Perdiendo; además, tenemos un par de sorpresas , en referencia al anuncio del cierre del Multiforo Alicia para este fin de año.

Pineda es fundador y coordinador general del Alicia desde el ya lejano primero de diciembre de 1995. Sigue al frente tanto de la programación usual de presentaciones en vivo como en la producción discográfica del multiforo. Esta última actividad afecta de forma directa a músicos que han visto en Grabaxiones Alicia un punto de apoyo para dejar su historia sonora en cinta. Una grabación en vivo a destacar es Canciones atoradas, de Nina Galindo, que se presentará el 26 de noviembre.

El álbum tiene beneficios directos en lo artístico, lo afectivo y lo económico para el Alicia y Galindo, quien muestra su estado de ánimo al expresar que es “un disco que suena a un adiós para el multiforo. En lo personal, me da mucha tristeza, porque el Alicia es único, un lugar emblemático por todo lo que ha aportado a la sociedad y lo que ha apoyado a gran cantidad de músicos –algunos ya son rockstars–. Es muy triste su cierre por falta de respaldo a espacios independientes dedicados a la cultura. Es muy importante recibir arte, cultura para sensibilizarnos y dejar de ser un pueblo violento, agachado y todo lo que implica no tener arte y cultura”.

No se ha valorado

Sostuvo: “Respeto el cierre, porque me imagino que no es fácil tener un lugar así, donde de forma constante hay que negociar, buscar apoyos y evitar extorsiones. Además, no se ha valorado lo que ha hecho el Alicia: presentación de libros, conferencias y respaldo a la sociedad; ha sido centro de acopio cuando ha ocurrido alguna desgracia, como cuando el terremoto, se juntaron víveres, ropa, medicinas. No es sólo un lugar de rock, es un lugar en el que se presentan diferentes propuesta artísticas y sociales. Me siento muy suertuda y halagada por la invitación que me hizo Nacho para hacer el disco Canciones atoradas a sabiendas de que cerrará el 31 de diciembre después de 27 años.”