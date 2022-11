Aunque la Copa es una caja de sorpresas, siempre hay selecciones que no se daban por favoritas y terminan llegando lejos , señaló.

Cinco trofeos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) adornan las vitrinas de Brasil, uno más que los alemanes e italianos, aunque desde Corea-Japón no han conseguido repetir este final.

Me siento bien físicamente, pasando un momento muy feliz en el club, estoy preparado , di-jo en entrevista con el diario británico The Telegraph. El Mundial es mi mayor sueño. Voy a tener una nueva oportunidad y espero conseguirlo , destacó.

La posibilidad de un enfrentamiento entre Brasil y Argentina en instancias finales es latente, y aunque Neymar entiende el riesgo de ese probable duelo también se relaja bromeando con el propio Messi, su compañero del PSG, respecto de superarlo en la cancha.

“Hablamos poco sobre eso, pero a veces conversamos sobre cruzarnos en la semifinal o en la final. Le digo a Leo que voy a ser campeón y a vencerlo, y nos carcajeamos”, reveló.

Mientras Neymar se prepara con tranquilidad para el certamen, su compatriota Dani Alves, el jugador más laureado en la historia del futbol, lidia con las críticas por llegar al torneo con 39 años y un bajo rendimiento.

Él no está jugando bien hace un buen tiempo. Salió mal del Sao Paulo, del Barcelona y está mal con Pumas. ¿Dónde está el rendimiento? Tite no dio criterios para convocarlo, lo justificó, lo cual crea dudas , declaró el ex atacante Walter Casagrande, mundialista con la Verdeamarela en México 1986.

No obstante, el cuerpo técnico lo respalda. “Él estaba con bajos niveles de potencia y fuerza. Le dije que debía mejorar y me respondió: 'Misión a ser cumplida’. Ahora, está apto en el aspecto físico”, afirmó Fábio Mahseredjian, preparador físico de Brasil.

La escuadra dirigida por Tite acude a la cita mundialista en la cima de la clasificación de la FIFA y tras completar una eliminatoria casi perfecta, con 14 victorias, tres empates, 40 goles en favor y solo cinco en contra. En el Grupo G, junto a Serbia, Suiza y Camerún, tratarán de terminar en primera posición, algo que han conseguido siempre desde 1978.