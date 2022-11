Elena nació en Oakland, California, en 1949. Sus padres eran de Aguascalientes. De niña, su abuelita Soledad Muñoz la llevaba al cine cada fin de semana. “Escuché no sólo a Pedro Infante, sino también a Javier Solís y Jorge Negrete; veía las películas de Cantinflas, Tin Tan y el Santo. Fue muy interesante ver cosas de México. Le dije a mi abuelita que un día iba a tocar la flauta: ‘me voy a ir a estudiar Europa’, y lo hice. ‘Pero un día voy regresar a México para tocar todas esas canciones’”.

Sólo canto con mi flauta; es mi voz , afirma la intérprete clásica que transforma en tema de Debussy en el me cansé de rogarle de Ella, compuesta por José Alfredo, maravillosa canción que no sólo es de cantina . La versión de Bésame mucho trata de recordar el interés en la música clásica que tuvo la pianista y compositora Consuelo Velázquez. O el arreglo de Cielito lindo, que empieza con jazz.

Lo bonito, explica, es que los mexicanos tienen algo especial con la música y la memoria. “Cuando toco estos temas, por supuesto que a mi manera, la gente piensa en sus tíos o abuelos. Una vez Manuel Esperón me preguntó: ‘Elena, ¿qué vas a hacer con Amorcito corazón?’ ‘Te voy a jalar un poquito con Elton John’”, fue la respuesta que dio al compositor de la famosa canción con chiflidito incluido que hacía Pepe El Toro, en Nosotros los pobres.

Imágenes de las famosas películas aparecerán en la pantalla, mientras Elena hará sonar con su voz de madera temas como Cucurrucucú paloma, Duerme, Siete mares, Nocturnal, Serenata huasteca, Mía, Cien años y Guadalajara, entre otras canciones que hizo famosas el ídolo de Guamúchil, Sinaloa.

Tengo muchos arreglos; empecé con Luis Zepeda y ahora trabajamos con el joven maestro Édgar Ibarra. Hemos tocado muchas veces este concierto, pero nunca en la Ciudad de México. Los arreglos son como arias de ópera.

La flautista de origen mexicano se ha presentado con más de 50 orquestas nacionales e internacionales. Grabó con la Filarmónica Real, los Virtuosi, de Moscú; la Bournemouth Sinfonietta, y la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Su curiosidad musical también la llevó a trabajar con Paul MacCartney, con quien colaboró en el tema We All Stand Together.

Pedro mi amor es este viernes a las 20 horas en el auditorio Blas Galindo del Cenart (Río Churubusco 79, colonia Country Club).