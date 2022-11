Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de noviembre de 2022, p. 33

Chilpancingo, Gro., Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) partirán este lunes en caravana rumbo a la Ciudad de México, donde instalarán un plantón para exigir al gobierno federal solución a su pliego petitorio, anunció Héctor Torres Solano, dirigente de la organización.

En entrevista, dijo que la demanda central es que se reinstale la mesa nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador; la cancelación de la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicam), que nos ha venido golpeando mucho a los profesores de Guerrero y en el país, debido a que hemos perdido muchos derechos que habíamos conquistado, como el escalafón y la bilateralidad entre el sindicato y la Secretaría de Educación .

En la práctica, agregó, se implementa la reforma educativa promovida durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto , a lo que la Ceteg se opone, pues nos está afectando porque todo es por concursos. Los maestros que egresan de las normales públicas de la entidad tienen que concursar para obtener un espacio .

A esos normalistas les asignan lugares muy lejanos, y ahí es cuando ya no quieren irse, por lo que automáticamente se tendría que proponer a otro maestro, como se hacía anteriormente, y con la ley de la Usicam eso ya no se permite. Forzosamente tienen que concursar, y esperar a que les den un contrato, cuya vigencia no llega a los seis meses. Ya no hay certeza laboral .

Recordó que anteriormente el contrato era de seis meses y un día, ya no. Hoy puedes iniciar el ciclo escolar en agosto y terminarlo en julio. Aunque hayas trabajado los seis meses y un día, no te dan la base en la plaza y al siguiente año quedas desempleado y tienes que volver a concursar .