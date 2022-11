Conroy comenzó como un actor de teatro bien entrenado. Asistió a Juilliard y compartió habitación con Robin Williams. Después de graduarse, realizó una gira con el grupo de actuación de John Houseman, The Acting Company. Actuó en Sueño de una noche de verano en el Teatro Público y en Eastern Standard en Broadway. En el Old Globe Theatre de San Diego, California, actuó en Hamlet.

Nueva York. Kevin Conroy, el prolífico actor de doblaje cuya interpretación grave en Batman: The Animated Series fue para muchos fanáticos de Batman el sonido definitivo del Caped Crusader, murió a los 66 años.

La producción de la década de 1980 de Eastern Standard, en la que Conroy interpretó a un productor de televisión que vive en secreto con Sida, tuvo un significado particular para él. Conroy, que era gay, declaró en ese momento que asistía regularmente a los funerales de amigos que murieron de Sida. Derramó su angustia todas las noches en el escenario. En 1980, se mudó a Los Ángeles y comenzó a actuar en telenovelas y consiguió apariciones en series de televisión como Cheers, Tour of Duty y Murphy Brown. En 1991, cuando la directora de casting Andrea Romano buscaba a su actor principal para Batman: la serie animada, pasó por cientos de audiciones antes de que llegara Conroy. Estuvo allí por recomendación de un amigo, y eligió al actor de inmediato.

Conroy comenzó el papel sin antecedentes en los cómics y como un novato en la actuación de voz. Su Batman era fornido, melancólico y oscuro. Su Bruce Wayne era ligero y apuesto. Su inspiración para las voces contrastantes, dijo, provino de la película de 1930, The Scarlet Pimpernel, sobre un aristócrata inglés que lleva una doble vida.

Es muy divertido como actor hincarle el diente , manifestó Conroy a The New York Times en 2016. Llamarlo animación no le hace justicia. Es más como mitología .

A medida que la actuación de Conroy evolucionó a lo largo de los años, a veces se conectaba con su propia vida.El actor describió a su propio padre como alcohólico y manifestó que su familia se desintegró mientras él estaba en la escuela secundaria. Canalizó esas emociones en la película animada de 1993 La máscara del fantasma, que giraba en torno a los problemas no resueltos de Bruce Wayne con sus padres.

Andrea entró después de la grabación y me abrazó , expuso Conroy a The Hollywood Reporter en 2018. Andrea dijo: ‘No sé a dónde fuiste, pero fue una actuación hermosa’. Sabía que estaba dibujando. sobre algo.”

A Conroy le sobreviven su esposo, Vaughn C. Williams, sus hermanoa Trisha y Tom Conroy.