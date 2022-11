Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 12 de noviembre de 2022, p. 5

El auditorio de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli. Utopía Papalotl es el recinto donde se realizará el estreno del documental Un sentido de comunidad: Iztapalapa, producción del canal Al Jazeera English; las presentadoras de este testimonio fílmico sobre cómo Iztapalapa experimenta una transformación serán Ángeles Cruz, directora y actriz y Mónica del Carmen, actriz.

Considerada una zona con altos índices de delincuencia, Iztapalapa experimenta una transformación, la cual es mostrada por medio de voz e imágenes de habitantes de esa alcaldía. La periodista neoyorquina Andalusia Knoll Soloff –conocida como Andalalucha–, es una de las productoras de este documental que forma parte de la nueva serie de Al Jazeera donde la temática gira alrededor de la pregunta ¿Qué hace una comunidad?

Es Andalusia quien en una charla con La Jornada ofrece detalles sobre el desarrollo de este proyecto audiovisual realizado por equipos de diferentes nacionalidades. La también corresponsal comenta: “soy periodista independiente y llevó 12 años trabajando y viviendo en la Ciudad de México y durante la pandemia, he laborado más en Iztapalapa donde empecé a ver muchos de los proyectos que existían, tanto el de la escuela de cine, como de Utopía. Me llamaron la atención personal y periodísticamente porque colaboro con el canal nacional de Qatar, Al Jazeera, de donde me contactaron hace un año desde Malasia y me dijeron que estaban buscando propuestas de un lugar que estuviera en un punto de transformación.

“Lo pensé. Y pues de Iztapalapa se podría hablar por todas esos cambios que están pasando. Además la zona también tiene mucho color, en el sentido literal, y en el que se usa en reportajes en televisión: como qué hay mucha sustancia, sabor, textura y diversidad. Mostrar Iztapalapa, donde hay personas que están participando activamente en esa transformación. Entonces propuse a Mercedes Hernández porque ella da clases en la escuela de cine, es una actriz famosa y comprometida con el lugar y con temas de racismo en el cine, además ella vive en Iztapalapa y me pareció un personaje muy importante.

“También soy ciclista urbana y tengo muchos amigos en la zona y me pareció una buena oportunidad mostrar a la comunidad ciclista de esa zona; uno de ellos, Alfredo, hace mensajería en las calles donde el tráfico es muy duro, lo sé, porque realicé el scouting para el documental en dos ruedas y Alfredo podía mostrar lo difícil y feo de rodar, pero también, lo bonito del Cerro de la Estrella donde él va a entrenar. Y en ese lugar tan sagrado, hay una escena hermosa que tenemos en el documental. Asimismo, quise mostrar el lado del crimen y cómo las personas quieren salir de ello.”