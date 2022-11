Josefina Quintero

Dos mujeres perdieron la vida al caer a una coladera que no tenía tapa. Transitaban sobre la acera del Viaducto Río de la Piedad, a unos metros de la estación del Metro Velódromo, y ante la falta de iluminación una de ellas no se dio cuenta que el registro estaba abierto y cayó. Su hermana intentó rescatarla, sin embargo, también resbaló. Las jóvenes iban con otra persona que pidió apoyo de transeúntes porque el registro estaba lleno de basura y aguas negras. Llegaron elementos de Protección Civil y los bomberos quienes hicieron las maniobras de rescate. Vecinos informaron que hay varias coladeras que no tienen tapa desde hace varios meses y pese a los reportes nadie lo ha atendido. Las jóvenes de entre 16 y 23 años se dirigían al concierto de Zoé que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes.