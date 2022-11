Los resultados son sorprendentes. El procedimiento adoptado significa, en la práctica, que en todos los H no pobres por ingresos se verifican sus resultados por derecho (con puntaje máximo igual a 1.2 en Pemex, Ejército y Marina), por las vías voluntarias del IMSS, y por las del mercado privado. De los puntajes obtenidos se elige el más alto. Al considerar sólo a quienes acceden por derecho, la población cubierta con servicios de salud aceptables fue en 2020 de 54.8 millones de personas (m*), 43.3 por ciento de la población nacional (N), y en SS la cifra fue de 50.6 m*, 40 por ciento de N. La diferencia entre SSA y SS se explica por los más de 4 m* de estudiantes cubiertos por el IMSS sólo en SSA. Las vías alternativas a SSA y SS adecuadas (explicadas hoy y en la entrega del 04/11/22), que son soluciones de mercado, del IMSS o de compañías de seguros privadas, evaluadas por la capacidad de pago del H, significan que 15.3 por ciento de N podría dejar de ser carenciada en SSA por estas vías pagando por estos servicios, de modo que la pobreza de salud (H=q/N*100, donde q es el número de pobres en SSA) podría caer de 55.9 a 40.6 por ciento. Lo que más sorprende es el abultado número de quienes pueden pagar el $SMP, 47.3 m*, 37.3 por ciento de N, clasificadas en el estrato alto de SSA. Sin esta vía sólo 4.4 por ciento se encuentra ahí. Si agregamos los clasificados en el estrato medio a los del alto, se alcanza 40.3 por ciento de N frente a 4.8 por ciento sin considerar estas vías privadas. Este aumento tiene su contraparte en la drástica disminución (de 62.3 a 27.3 m*) que quedan en el estrato de satisfacción mínima, indicando que 35 m* de ellos pueden pagar $SMP. Muchos de nosotros somos, o conocemos, personas que están afiliadas al IMSS o al Issste, pero no utilizan sus servicios. La mayoría de ellos no tienen un seguro médico privado y cuando lo necesitan acuden a servicios médicos privados. Es muy común la opinión que los SSA del IMSS y del Issste no son de buena calidad. Un argumento en apoyo de esta metodología es que, conceptualmente, es equivalente a agregar el costo privado de la atención médica a la LP de aquellos H que no tienen acceso a SSA de la SS. Al observar los resultados sobre SS, los hallazgos muestran una pequeña disminución en la población carenciada, de 50.9 a 46.3; los no pobres en SS pasan de 49.1 a 53.7 por ciento. Pero el cambio más significativo es que mientras con la metodología anterior, el único estrato de no pobre era el Estrato de Satisfacción Mínima (donde estaba 49.1 por ciento de N, todos los no pobres en SS), con la nueva metodología tanto el estrato medio como el superior están ahora poblados: con 4.13 m* el primero y con 36.6 m* el segundo.

Esta metodología es nueva y, como en todos estos casos, los resultados están sujetos a revisión. De los resultados se pueden derivar importantes reflexiones para las políticas públicas en la materia y para la legislación, además de muchas tareas adicionales para la investigación.

www.julioboltvinik.org

julio.boltvinik@gmail.com