Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 11 de noviembre de 2022, p. 6

A tres años de ver la luz, hoy empieza su corrida la cinta Antes del olvido, dirigida por Iria Gómez Concheiro. En entrevista con La Jornada, la cineasta comparte: Íbamos a estrenar a principios de 2020, pero el país y el mundo ya estaban encerrados, y la película se quedó en el tintero. Lo bueno fue que no dejamos de insistir y emprendemos un circuito interesante: Cineteca Nacional, la próxima semana en la Casa del Cine y en el IFAL. Esperamos en breve fecha que se proyecte en el Cine Tonalá. Después nos vamos a las diferentes cinetecas de la República, lo que representa unas 25 salas. Este recorrido es importante para que no se quedara sólo en la Ciudad de México. Estamos contentos .

Recordando y haciendo una comparación de la situación de su cinta y el periodo pandémico que vivió el mundo, comenta: Esa fue la diferencia, lo que cuenta la película es la capacidad que tenemos los seres humanos de mirarnos los unos a los otros, de empatizar con la problemática de los demás y, cuando surge un problema, poder organizarnos para cambiar las cosas. Eso es algo que he aprendido de la experiencia pandémica: nos necesitamos las unas a las otras y los unos a los otros. Hacer comunidad nos permite organizarnos y revelarnos frente a lo que no estamos de acuerdo .

Agrega: “Antes del olvido, tiene ese espíritu, generar una reflexión sobre la importancia de la comunidad. La hicimos de esa manera, nos confinamos ocho semanas en una vecindad y nos la pasamos realmente bien, no había diferencias entre extras, director o actriz, hasta las gallinas comían con nosotros. Fue una enseñanza de que otra manera de producir una película es posible, contrario a la pandemia que nos dividió y dejamos de tener contacto”.

Se le pregunta cómo fue ese primer momento en que se dio cuenta de que el tema del desalojo podría convertirse en una cinta, Iria responde: “Hace siete años formaba parte de un colectivo de artistas multidisciplinarios; primero estuvimos en el Teatro del Pueblo y después nos fuimos a la vecindad de la calle Nicaragua 15. En ese tiempo veía un desalojo cada 15 días. Quien haya presenciado uno se da cuenta de que es una cosa horrorosa que atenta contra los derechos humanos elementales. Eso me impactó y me dolía mucho. El desalojo de vivienda durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue tremendo. Posteriormente, me enteré que muchos amigos habían presenciado el del vecino o el de un familiar, así que no era algo propio del Centro Histórico. La vivienda es una de las cosas fundamentales más preciadas; perderla es dolorosísimo y coloca a la gente en una circunstancia indigna. Así surgió Antes del olvido”.