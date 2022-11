¡No, así no se cuida! Así se degrada una institución. Se fortalece cuando se actúa con rectitud, cuando no hay impunidad ni corrupción, cuando no hay amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política.

Dijo que aún hay prácticas que apuestan porque los crímenes se mantengan impunes. Un ejemplo “es el caso Ayotzinapa. ¿Por qué se agravó? ¿Qué no sabían las autoridades lo que había sucedido? ¿Por qué no se responsabilizó a los implicados? ¿Por qué se recurre a ocultar las cosas? Supuestamente para proteger el prestigio de las instituciones, porque eso también se usaba mucho: ‘Hay que cuidar la institución’.

Se tiene que denunciar. Que no haya impunidad y se castigue sea quien sea, y debe intervenir, no sé si ya lo hizo, la FGR, porque hay sospechas de complicidad y tiene que aclararse bien y, desde luego, castigar a los responsables , señaló el titular del Ejecutivo federal en la conferencia mañanera a pregunta expresa sobre el caso.

La mandataria respalda labor de la FGJ // No hago declaraciones sin sustento, asegura

Alejandro Cruz Flores

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que su denuncia por las irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López por la fiscalía de Morelos no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la justicia , por lo que, subrayó, sigo sosteniendo que su titular, Uriel Carmona Gándara, quiso encubrir el homicidio y mintió deliberadamente.

No nos vamos a echar para atrás porque haya cinco columnistas o cuatro reporteros que digan que la jefa de Gobierno se adelantó. No, están muy equivocados porque aquí va la defensa de las mujeres , expresó en conferencia de prensa.

Respaldó el trabajo de la Fiscalía General de Justicia capitalina, luego de que la médica legista morelense Yasmín Herrera desestimó la necropsia en la que se establece que la joven murió por traumatismo múltiple, la cual, aclaró la titular del Ejecutivo local, realizó el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, uno de los mejores del país .

Agregó que la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, ya envió un oficio a la Fiscalía General de la República para que se revise la actuación de la dependencia encargada de la procuración de justicia en el estado de Morelos en la investigación de este caso.

Sheinbaum insistió también en que este es un caso de corrupción porque cuando un fiscal encubre y miente, ¿qué está mostrando?: Conflicto de interés, amiguismo, compadrazgo, no sólo misoginia .

Por ello, agregó, yo sigo sosteniendo, y lo voy a sostener porque no es que me haya adelantado en mis opiniones. No acostumbro a hacer declaraciones que no tengan sustento , puntualizó.