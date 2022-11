Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. 26

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su principal preocupación en el tema económico es reducir la inflación.

Si bien el índice nacional de precios al consumidor se redujo poco, lo relevante es que comienza a presentarse una tendencia a la baja, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en octubre fue de 8.41 por ciento, mientras en septiembre fue de 8.7. “Vamos bajando (…) Es poquito, pero bendito”.