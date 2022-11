Abel insistió que mirando a alguien boxeando 10, 12, 14 rounds, así no debe ser, pues está haciendo una pelea cada día, aunque utilice careta, protección, unos guantes más grandes, se están pegando en la cabeza, dando esos golpes que están dañando un poco el cuerpo y la salud .

Advirtió que situaciones como la sufrida por Yerbossynuly no ocurren por la pelea, sino por lo que sucedió los días previos, durante el entrenamiento, donde en ocasiones el trabajo es muy duro.

Entrevistado en el contexto de la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se realiza en Acapulco, Sánchez enfatizó que hay muchas cosas que nosotros como entrenadores, manejadores, podemos hacer o no, para tratar de evitar que ocurran casos dramáticos; es difícil para nosotros y para la familia del muchacho .

La estadunidense Adelaida Cobra Ruiz, mencionó que yo entreno en el gimnasio con rounds de tres minutos, hago mi esparring con ese tiempo, entiendo que el CMB trata de protegernos por los estudios que ha realizado . Sin embargo, señaló que si en lugar de dos minutos, cada episodio en sus peleas hubiera sido de tres, las condiciones del combate serían diferentes, pues les da tiempo de estudiar más a su oponente.

Para la mexicana Zulina Loba Muñoz, el boxeo femenil tiene que seguir avanzando en cuanto a mejores carteleras y bolsas económicas.

Respecto de la duración de los episodios, Zulina manifestó que en el gimnasio estamos acostumbradas a boxear tres minutos, con chicos, con compañeras, y podríamos trasladarlo a una pelea si se nos pagara más .

En tanto, Kenia Enríquez expresó que más que modificar las reglas del boxeo, se debe exigir tener una pelea femenil en todas las carteleras.

Al igual que la boxeadora argentina Carolina Duer, quien enfatizó que no me parece tan importante discutir si los rounds tardan dos o tres minutos, me importa más que haya igualdad en otros aspectos, en la paga, en la cantidad de peleas de mujeres que se hacen, una solución fácil que abarca todo eso es que en todas las carteleras del boxeo masculino haya por lo menos una pelea de mujeres .

Otro tema que se trató es el de los peleadores transgénero, de quienes observaron, deben contar con su propia categoría o división, en donde reciban un trato igual, pero sin mezclarse en una división con mujeres.

Sanción a rusos

En su intervención, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar, recalcó que cualquier decisión que se tome en referencia al boxeo femenil se realizará con base en estudios médicos.