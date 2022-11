Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de noviembre de 2022, p. a10

Luego de varias semanas de especulaciones, ayer se confirmó que el delantero Jesús Manuel Tecatito Corona no participará con la selección mexicana en el próximo Mundial al no superar a tiem-po una fractura de peroné y la rotura de ligamentos del tobillo izquierdo que sufrió hace tres meses, durante un entrenamiento con su equipo, el Sevilla, lo cual requirió de cirugía.

“El jugador no podrá ser integrado a la concentración de la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Lo anterior, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación, tras la lesión sufrida en agosto de este año.

El equipo de selecciones nacionales seguirá al pendiente de su evolución, en espera de que tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas , informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en un comunicado.

Por su parte, el técnico Gerardo Tata Martino mencionó ayer en conferencia de prensa desde Girona, España, que dicha decisión se toma porque hemos tenido una triple comunicación con Jesús, donde hemos hablado el médico, preparadores físicos y yo. Él me expresó que no estaba en condiciones de estar en una Copa Mundial .

Asimismo, el timonel argentino insistió en que esperará hasta el último momento para determinar si incluye o no en su lista definitiva al delantero Raúl Jiménez, quien tampoco ha podido restablecerse de una pubalgia que lo aqueja desde agosto pasado.

En una disputa máxima como la Copa todos quieren estar, me animaría a decir, por lo que informan los médicos, que la situación de Raúl era más difícil en el inicio que la de Corona. Hoy, si tuvie-ra que dar una opinión apresurada, diría que Jiménez está más adentro que afuera cuando hace un mes estaba muy afuera , señaló.