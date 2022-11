Merry MacMasters

La pintora Patricia Treib (Michigan, 1979) cultiva la abstracción; sin embargo, no pretende continuar con la tradición del arte abstracto estadunidense. Más bien espera que su producción sea diferente de cualquier cosa vista anteriormente, aunque no descarta que haya absorbido mucha de la obra a su alrededor.

Treib exhibe por primera vez en México, en forma individual, bajo el título de Oscilaciones, exposición de 35 pinturas de pequeño formato realizadas al óleo, en la sede mexicana de la Galería Nordenhake, original de Malmö, Suecia, actualmente ubicada en Estocolmo, con sede también en Berlín. Se trata de obra hecha sobre papel en los últimos seis años. Muchos sirven de guion o semillas para piezas de mayor tamaño.

Si Treib no se relaciona del todo con la pintura estadunidense de la posguerra es porque le atraen obras de diferentes periodos en la historia del arte, desde la pintura hasta el fresco de Pompeya, el arte medieval o románico. Reconoce que le interesa el color y el gesto del arte abstracto, entonces seguramente dicha tradición se ha mezclado en su quehacer.

La artista estudió en la Escuela de Arte del Instituto de Chicago, luego se trasladó a Nueva York, donde cursó un posgrado en la Universidad de Columbia. También estudió fotografía. En Chicago, su pintura estaba más relacionada con la observación directa , luego giró hacia la abstracción. En rueda de prensa, Treib expresó que no hay nada que realmente unifique su trabajo, más allá de sus fuentes que son del todo personales: Cosas con las que quiero pasar tiempo que, a lo mejor, vienen de mi pasado. Es decir, cosas que son significativas para mí .