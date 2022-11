Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 10

En un ejercicio de rendición de cuentas, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, rindió ayer por la tarde su primer informe de gobierno de su segundo periodo de actividades, donde agradeció a las y los iztacalquenses la confianza que le brindaron por segunda vez, al conducir una administración honesta e incorruptible, con las premisas de no mentir, no robar y no traicionar.

Lamentó que de 2012 a 2018 no se invirtiera en escuelas, mercados, casas de cultura, parques, centros deportivos, espacios públicos, privilegiando una política corrupta, clientelar y corporativa.

Informó que en materia de seguridad los índices delictivos aumentaron a partir de 2012, por lo que al llegar a la alcaldía el primero de octubre de 2018 los delitos estaban desbordados, hechos que eran favorecidos por la falta de iluminación, la amplia apertura de chelerías y autos abandonados. De acuerdo con datos oficiales, en Iztacalco han disminuido 59 por ciento los delitos de alto impacto, al pasar de 117 en 2018 a 25 entre 2021 y 2022, así como el robo a casa habitación, que pasó de 26 a 18 delitos en el mismo periodo, 30 por ciento menos; el robo a motociclista bajó 66 por ciento, mientras los delitos con arma blanca se redujeron 34.8 por ciento.

Con el objetivo de continuar con la disminución de delitos decidimos reinaugurar la Base Plata de Iztacalco, ya que el Centro Ojos para tu seguridad, que se encontraba en la Ciudad Deportiva y que fue instalado en mi primera gestión en 2004, simplemente desapareció, fueron desmantelados 21 millones de pesos en tecnología destinada a la seguridad de las y los vecinos, mismos que jamás fueron repuestos o formaron parte de una rendición de cuentas.

Resaltó la campaña No más Violencia Familiar, pues Iztacalco fue la única alcaldía en tomar acciones de este tipo, procurando con ello promover las denuncias.