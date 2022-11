Ap

Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 7

Es 1862 en un remoto pueblo irlandés cuando un consejo local llama a una enfermera inglesa para que observe e investigue un fenómeno en la inquietante nueva película The Wonder. Hay, le dijeron, una niña de 11 años que no ha comido nada en cuatro meses y parece estar sana.

La enfermera, Lib Wright (Florence Pugh), debe observar a la niña, en turnos alternos con una monja (es Irlanda, por supuesto) e informar sobre lo que observa. Dicen que les gustaría saber si es un milagro o no, aunque la mayoría parece haber decidido que preferirían no escuchar si es lo último.

La película, del director chileno Sebastián Lelio (Una mujer fantástica), es una adaptación de una novela de Emma Donohue, la escritora irlandesa de Room. Dijo que se inspiró en las Victorian Fasting Girls. A fines del siglo XIX, los periódicos publicaron historias sobre niñas, a menudo postradas en cama, que afirmaban haber estado viviendo sin comida ni agua durante largos periodos de tiempo. Algunos médicos lo consideraron histeria. Algunos lo creyeron un santo milagro y peregrinaron para visitar a las niñas.

Los ayunos prolongados se han celebrado durante mucho tiempo en santos y monjas que se remontan a la Edad Media, quizás el más famoso en Catalina de Siena. En 1982, la historiadora Joan Jacobs Brumberg escribiría en su libro que se trataba de anorexia nerviosa no diagnosticada, aunque en algún momento alguien le daría su propio término a la inanición por motivos religiosos: anorexia mirabilis. Al igual que Room, The Wonder profundiza en traumas profundos e incómodos y no será para todos, especialmente aquellos desencadenados por representaciones y descripciones de trastornos alimentarios.

Lelio, quien coescribió la adaptación con Alice Birch, utiliza un curioso dispositivo de encuadre brechtiano, abriendo la película en un escenario sonoro vacío e iluminado con luces fluorescentes mientras la narradora, Niamh Algar, invita al espectador a entrar en la película. “Hola. Este es el comienzo. El comienzo de una película llamada La Maravilla. Las personas que estás a punto de conocer, los personajes, creen en sus historias con total devoción. No somos nada sin historias, por lo que lo invitamos a creer en esta”, dice Algar mientras la cámara del director de fotografía Ari Wegner se desplaza hacia un escenario de la cabina de un barco y enfoca a Lib.