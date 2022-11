Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 6

Washington. HBO anunció ayer la cancelación de la serie de ficción Westworld, una noticia inesperada para espectadores y realizadores que parecían esperanzados en desarrollar una quinta y última temporada.

Estamos en conversaciones con los implicados en el proyecto porque tenemos muchas ideas para los nuevos capítulos pues siempre soñamos con un final específico y aún no lo hemos reflejado, declararon en una entrevista los creadores Jonathan Nolan y Lisa Joy.

Sin embargo, las aspiraciones de los realizadores fueron truncadas con la decisión de la cadena que ahora cotiza con otras demandadas producciones como House of the Dragon, Succession, The White Lotus y Euphoria, además del próximo thriller de apocalipsis zombie The Last of Us”.