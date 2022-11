Merry Macmasters

Para conmemorar el centenario natal del filósofo Luis Villoro Toranzo (1922-2014), El Colegio Nacional (Colnal), del que fue integrante, organizó dos días de mesas de reflexión con el propósito de abrir la discusión a temas que tuvieran que ver con asuntos de interés general en las ciencias sociales y el pensamiento contemporáneo.

Tratamos de abrir el abanico de sus intereses porque Luis Villoro fue una persona que interpeló a distintos sectores sociales con preocupaciones diferentes, y de alguna manera tuvo una aproximación interdisciplinaria a distintas tareas del pensamiento , expresó su hijo, el escritor Juan Villoro Ruiz, también integrante del Colnal y coordinador del ciclo con el historiador Javier Garciadiego.

En la primera mesa del jueves 3, día del aniversario del homenajeado, Miguel Limón Rojas, cuyo tema fue La educación, habló de cómo acompañó a Villoro Toranzo en la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para el secretario de Educación Pública durante el sexenio de Ernesto Zedillo, don Luis fue –en el sentido de Albert Camus– un hombre rebelde en toda la extensión de la palabra. Con eso nos referimos a esta cualidad virtuosa que mantiene a la persona erigida y leal a los valores que determinan su existencia .

Para el tema La reforma política, Diego Valadés abordó la participación, en 1977, de Villoro Toranzo en una serie de reflexiones públicas que culminaron con un planteamiento para reformar el sistema electoral y de representación en México. Las tesis planteadas por don Luis tuvieron impacto en su momento y siguen vigentes en el nuestro , señaló Valadés. Además, sus tesis fueron citadas con mucha frecuencia por otros participantes, sobre todo las que procedían del ambiente académico que consideraban que los representaban .