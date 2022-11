Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de noviembre de 2022, p. 8

Ante la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en temas comiciales, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un mecanismo de protección para evitar un daño irreparable en relación con la reforma electoral.

El coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, informó ayer que su bancada solicito formalmente a la CIDH emitir medidas cautelares contra la CNDH por su intromisión ilegal e inconstitucional en la discusión de la reforma político- electoral que se realiza en estos días en el Poder Legislativo, particularmente en San Lázaro.