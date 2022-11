Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de noviembre de 2022, p. 8

Los Ángeles. El rapero Takeoff, miembro del grupo Migos, murió baleado ayer en un club de bolos de Houston, Texas, dijo el medio de entretenimiento TMZ. Tenía 28 años.

El músico, cuyo verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, se hallaba en el local de bolos con Quavo, otro integrante de la banda, en la madrugada cuando la policía fue alertada sobre disparos y una persona muerta en el lugar, según TMZ.

Otras dos personas fueron baleadas y llevadas a hospitales del área en vehículos particulares, informó la policía.

El medio de entretenimiento señaló que Takeoff y Quavo estaban jugando a los bolos cuando estalló un altercado y fue entonces cuando alguien abrió fuego y disparó al rapero .

Según TMZ, Quavo no resultó herido. Un par de horas antes del tiroteo, Takeoff había publicado una selfie de lo que parecía ser un club de boliche.

Los primeros tributos llegaron cuando la noticia de la muerte se difundió en las redes sociales.

Envío mi cariño a los seres queridos de Takeoff. Estoy cansado de ver morir a jóvenes negros , tuiteó el congresista Jamaal Bowman.

Bad and Boujee

Nacido el 18 de junio de 1994 en Lawrenceville, Georgia, Takeoff era más conocido por ser miembro de Migos junto con Quavo, su tío, y Offset, su primo hermano, hoy casado con la también rapera Cardi B.