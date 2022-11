Enriquecedoras voces

“Este proyecto lo tenía pensado para mí sola. Decía: ‘ya he tocado con muchas bandas, siempre estoy con banda, es mi momento de estar sola’. Pero al final, no, aquí hay unas vocecitas, que se sumen. No quiero salir sólo yo y mi piano, que se enriquezca con la aportación de estas bellas mujeres”, relató De Ita.

El proceso de la música también ha estado relacionado con su carácter y la manera en que se percibe a sí misma. A pesar de haber escrito poemas y canciones desde hace tiempo, no había logrado llevar sus creaciones a otro lugar. Pero estaba ahí guardado, y poco a poco fue saliendo; había como una necesidad de sacarlo, de soltar , describió.

La carrera de Marina también ha estado motivada por su vida personal. Se acercó a la música, a pesar de haber estudiado letras, como resultado de una depresión generada por la muerte de un amigo. Al final la música fue lo único que me salvó, me tranquilizó, me dio paz, esa forma de liberarme. Entonces pude combinar, tengo este poema, estas notas al piano, vamos a ver qué pasa, pero siempre de manera privada , explicó.

Sin embargo, la pandemia y las posibilidades que ofrecía terminaron por motivarla. Al poder mostrar sus creaciones vía streaming, Marina evitó el pánico que le produce todavía el escenario y le fue bien. “Estoy apenas asomando esa parte. Desde la pandemia fue que decidí lanzarme, no tener miedo y no decir: ‘sólo soy instrumentista. Yo también soy cantante”.

Aunque estar con más personas sobre un escenario le ayuda a lidiar con sus temores, Marina también ve en trabajar como solista muchas ventajas. Me da mucha libertad. Yo no soy una persona que se imponga ante los demás, como que no me gusta dirigir. La gente es muy rebelde, todos tenemos nuestras opiniones, y aquí hago lo que yo quiero , destacó.

De Ita también está por lanzar su primer sencillo como solista. El 11 de noviembre Eternidad podrá escucharse en plataformas de streaming, además de contar con un video. Ya una vez que das la primera nota es como arrojarte al río. Y, sí, soltar eso que estaba ya contenido , consideró la pianista y cantante.