En la entrada del Cenart dan la bienvenida las ofrendas dedicadas, primero, a quienes diseñaron los edificios de ese recinto dedicado a la educación artística: los arquitectos Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Fernando González Gortázar; junto a ellos está Rafael Tovar y de Teresa, quien fuera presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuando se concretó la construcción del centro en 1994.

También ahí están los espacios para recordar a los trabajadores administrativos ya fallecidos, como la ofrenda de don Alberto Montero Báez, con una foto donde se le ve caminando precisamente por los pasillos del Cenart y a quien sus compañeros colocaron su infaltable taza de café, sus cigarros y su edición impresa de La Jornada.

En esta ocasión nuestras ofrendas vienen de distintos lugares del país (Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas), por lo tanto el público podrá ver la diversidad de los tributos que se hacen a quienes ya no están; además tenemos una ofrenda de la Comisión Federal de Electricidad que muestra cómo le hacen para dar luz al mundo, es una bonita metáfora , dijo la directora de Alas y Raíces, Guillermina Pérez Suárez.

A lo lejos, en los jardines del Cenart que algunos niños llaman prados , se les ve rodar por las pequeñas lomas o reunirse para una clase de capoeira, mientras otros son atraídos por el sonido de una flauta de carrizo.

Quien la toca es Juan Roque, de casi 80 años, un pifanero (flautista) de Tierra Blanca, Guanajuato, quien se acompaña por un tundito, como llama su comunidad otomí a ese tamborcito que tiene el don de convertir en canción al ser humano que lo toca.

¿Día de Muertos? ¿Tristeza? ¡Para nada! Esta música es de alegría porque seguimos vivos. Estoy celebrando que no me llevó el covid, y eso que me puse muy malo. Así que, aquí esperamos a nuestros difuntos, pero para festejar que todavía no nos vamos con ellos; hoy la muerte es vida , explicó don Juan frente a la ofrenda traída de su tierra por el Centro de las Artes de Guanajuato.

Frente a él los niños lo escuchan tumbados en el pasto, otros acomodan los pétalos de cempasúchil para formar un caminito, envueltos en humo de copal, a la espera de más música y cuentos en una fiesta donde abundan los disfraces de calacas, las caras pintadas de flores y diamantina, pero sobre todo la contagiosa alegría infantil.

Hoy la feria continuará de 11 de la mañana a las 8 de la noche en el Centro Nacional de las Artes (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club), a unos pasos de la estación del Metro General Anaya.