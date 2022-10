1. E

l miércoles pasado, tras una larga lucha contra el cáncer, murió Mike Davis, autor, militante, teórico marxista y profesor emérito de UC Riverside (véase: bit.ly/3DcD3lT). Tenía 76 años. Davis ha sido un historiador pionero de la clase obrera estadunidense, del desarrollo urbano y crítico feroz de los aparatos económicos, políticos y militares. Uno de sus argumentos principales era que los desastres naturales (sequías, inundaciones, calentamiento global, etcétera) no tienen nada de natural , sino que son generados o exacerbados por acumulación desenfrenada, codicia y racismo.

Era un intelectual público y pensador de la calle fundamental para la acción política radical. Un autor que entendía su obra como contribución a la causa de la liberación humana y del socialismo de la vieja escuela con su centralidad en el trabajo, en la organización y en la necesidad de calibrar las posiciones según la coyuntura (bit.ly/3DFhYSG). Comenzó trabajando en un matadero y de camionero, luego se fue a la universidad y se interesó por el marxismo. En tradición del propio Marx, los asuntos centrales para él siempre han sido la propiedad y el poder económico (no por ejemplo la desigualdad ). En los 80 vivió en Irlanda y en Gran Bretaña, donde fue editor en New Left Review ( NLR).

2. Autor de unas dos decenas de libros, es mejor conocido por su tratado sobre Los Ángeles, City of Quartz (1990), un bestseller que diagnosticó una situación urbana a punto de estallar (y que estalló dos años después con el asesinato de Rodney King). Una edición que cambió la perspectiva de toda una generación de investigadores, abrió nuevas sendas en estudios urbanos y fue seguido por Ecology of Fear (1998). En Late Victorian Holocausts (2000) argumentó de modo contundente que las hambrunas en India decimonónica y la muerte de decenas de millones de personas eran consecuencias directas del gobierno colonial, de la fanática implementación de la ideología del libre mercado y las nuevas tecnologías (ferrocarril, etcétera), mientras en Planet of Slums (2005) estudió las realidades urbanas de la mayoría de la humanidad. Los que leyeron The Monster at Our Door: The Global Threat of Avian Flu (2005) sabían qué se podía esperar cuando salieron las primeras noticias sobre el coronavirus. Otra gran parte de su trabajo no está en sus libros, sino en incontables artículos e innumerables entrevistas (que valdría la pena editar en un tomo).