Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de octubre de 2022, p. 19

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que entre enero y septiembre de 2022 ha dejado de percibir 313 mil millones de pesos producto del subsidio al impuesto en el consumo de combustibles. Esa cantidad, aseguró, no sólo ha ayudado a que el país tenga una menor inflación, sino que también ha servido para contener el alza en las tasas, ahorrar directamente mil pesos mensuales a las familias y evitar la caída del producto interno bruto en un punto porcentual.

En conferencia remota, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, destacó que en materia de finanzas públicas, el desempeño de los principales indicadores resultó mejor de lo programado, además de que la economía mexicana continúa creciendo con equilibrios macroeconómicos sólidos a pesar de un entorno internacional desafiante.

El funcionario destacó que los estímulos a la gasolina representan alrededor de 1.4 por ciento del PIB, y además de evitar que el combustible llegara a un precio de 35 pesos y no de los 22 en que se vende ahora, ayudó a que la inflación esté en alrededor de 8.5 por ciento y no en 13 o 14 puntos; también, es un factor para que la tasa de referencia del Banco de México se ubique en 9.25 y no en niveles de 12 por ciento.

Cuando suben los energéticos, suele pasar que, como las familias no pueden dejar de comprarlos, recortan otro tipo de consumo. Por eso, en cuanto al beneficio a las familias (del subsidio) hemos contribuido a que eso no pase y estimamos que les hemos ahorrado mil pesos al mes, además de evitar la caída del PIB en un punto porcentual , precisó.

Según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, entre enero y septiembre el gobierno captó 60 mil 395 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cifra lejana a los 373 mil 422 millones de pesos programados en el gasto de este año, lo que significa que por los subsidios a gasolinas se han dejado de percibir 313 mil millones.