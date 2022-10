Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 28 de octubre de 2022, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la gestión en el caso Ayotzinapa del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de quien dijo que ha enfrentado intereses creados asociados al viejo régimen.

Ratificó que tras la presentación del informe sobre el ataque de 2014 en Iguala, Guerrero, contra los normalistas, se exacerbaron las reacciones y dentro de la Fiscalía Especializada hubo intentos de dinamitar la investigación.

En la conferencia del miércoles, el mandatario afirmó que desde la difusión del informe, en agosto pasado, surgió la sospecha sobre el rumbo de las indagatorias: sostengo que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara .

–Estas órdenes de aprehensión fueron presentadas por el fiscal Omar Gómez Trejo. ¿Él fue quien trató de dinamitar?

–No, otros. Es que hay muchos. Este es un régimen que no termina todavía de morir. Es un proceso de transición, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Tan es así que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con el caso.

López Obrador identificó al New York Times (NYT) como parte de los intereses creados; señaló que la nota que publicó ayer el diario involucró ahora hasta el espionaje: “el New York Times metido en esto, ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia?”

En la conferencia, Encinas hizo frente a las descalificaciones a su gestión, que ahora incluyen las del diario estadunidense. Resumió las dificultades del encargo, el más complejo que ha tenido: Decían que hasta era miembro de la (guerrillera) Liga 23 de Septiembre cuando estudiaba en la Facultad de Economía. No se tiene por qué mentir tanto .

Expuso que en el caso de los normalistas tuvo que enfrentar inercias, resistencias y obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y abrir la investigación; nos filtraron videos, documentos e incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, amedrentamiento; solicitudes de amparo contra el informe y amago de abogados de denuncias penales. Pasamos al espionaje. ¿Ahora qué sigue? Pues lo que sea, no vamos a dar marcha atrás .

Justificó su actuación y se refirió a la filtración del audio de una conversación que tuvo a principios de este año en Israel con el ex responsable de la investigación del caso de los 43, Tomás Zerón, ahora prófugo de la justicia radicado en esa nación. La versión del encuentro es parte de la nota de el New York Times.