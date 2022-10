E

n busca (nuevamente) de acomodo en el gobierno federal, luego de haber perdido en su intento de ser candidato morenista a gobernar Durango y de que el propio partido guinda, al que apoyaba, fue derrotado en la reciente elección estatal, Manuel Espino Barrientos se ha aparecido en el Senado para revelar que está promoviendo diálogos y acuerdos con cárteles del crimen organizado y la administración obradorista.

Lo hizo en el contexto de un foro denominado Seguridad y justicia por un México mejor. Aseguró haber dialogado sobre el tema con el Presidente de la República en abril pasado. Según su dicho, realizó observaciones críticas a la política seguida por su anfitrión de esa fecha. “Hoy estamos peor que al principio en materia de seguridad –le habría precisado a López Obrador–, le ofrecí llevarle una propuesta y le dije que iba a ser muy atrevida”.

No refiere que AMLO hubiera conocido la atrevida propuesta, pero sí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández: “yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos era buscar la manera de hacerla llegar a alguno de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar. Y solamente recibí respuesta de dos: ‘si esto se hace en México, le entramos’. Estamos en esa tarea, no quiero abundar más porque luego me pueden acusar de indiscreto”. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, no le habría dado mayor margen de acción: le habría fustigado , según la versión de Espino.

No es la primera vez que personajes con habilidades en el mundo policiaco o militar pretenden concertar acuerdos con cárteles criminales en México. El general Mario Acosta Chaparro, ya fallecido, de largo historial como ejecutor de guerra sucia contra opositores y disidentes, era considerado el negociador de Felipe Calderón Hinojosa cuando ocupó Los Pinos.