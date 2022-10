César Arellano García

El juzgado decimosegundo de distrito con residencia en Chihuahua determinó que el auto de vinculación a proceso que se dictó en contra de César Duarte Jáquez por los delitos de peculado y asociación delictuosa, con penalidad agravada, cumple con los requisitos constitucionales, además de que no hay violación a los principios de concentración, continuidad, publicidad y de presunción de inocencia; por este motivo le negó el amparo hace unas semanas.

Juan Fernando Luévano Ovalle, titular del juzgado, consideró infundados los agravios alegados por el ex gobernador de Chihuahua, toda vez que su situación jurídica se resolvió en el tiempo exigido por la Constitución, ya que solicitó la prórroga del término constitucional. Por ello, el auto de no vinculación a proceso se resolvió de manera oportuna . La resolución ya causó ejecutoria, debido a que Duarte Jáquez no la impugnó.

A finales de septiembre el juez federal rechazó conceder al ex mandatario la protección de la justicia federal. En la actualidad se encuentra en el Centro de Reinserción Social número 1 del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.