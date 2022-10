También dijo: Una de las cosas importantes que vi en estas mujeres es que no se ceñían a la estructura a la que estamos acostumbrados. Lo común es que el hombre sea quien migre en busca de una vida mejor. Aquí son ellas, que salen a buscar esa prosperidad con el gran sacrificio de dejar a los hijos en el país de origen .

El tema de la migración también es recurrente en su obra se le pregunta, Anaïs responde: Soy migrante e hija de migrante, es lo que más me mueve. Mi madre no es española y toda mi vida me habló de lo que supone ser extranjero, del significado de alejarse del país de origen y adaptarse a una patria nueva .

Sobre si cambió su percepción del papel de las migrantes de pasado inmediato a su presente, ella indicó: “No soy creyente pero de alguna forma quería simbolizar cómo las veía. Eran unas heroínas para mí, con fortaleza y una resiliencia admirable. No pierden su fuerza para seguir adelante, sacrificando su estabilidad… justo en la película quiero mostrar a esa Bárbara que se juzga y cree que tiene que hacer las cosas de cierta manera para recibir al hijo, sacrificando su relación amorosa. Aunque no quiero juzgar esas historias por una cuestión ética, no he vivido esa experiencia y, no me atrevo a sacar conclusiones, pero al final siempre quiero dar pie a la esperanza, creo que hace falta contar historias realistas, aunque a veces no es lo más amable, pero siempre ver un camino hacia que esa realidad pueda encontrar un final amoroso, esperanzador”.