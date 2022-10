Fuera de Nigeria, Davido se ha vuelto el embajador de la cultura africana. El 18 de noviembre será el conductor del primer Festival AWAY (Are We African Yet?), en Atlanta, celebración del arte, de la ropa, de la comida y de las estrellas emergentes del afrobeat.

Añade: África es hermosa, pero obviamente no tenemos a los mejores líderes manejando la economía. Dios nos ha bendecido, así que tratamos de lograr lo mejor posible, y ayudar a la gente de vez en cuando .

Para ilustrar su punto, Davido cuenta una historia que está llena de una extravagancia alucinante antes de llegar a un final feliz. La ocasión era su cumpleaños, había decidido que quería un reloj Patek Philippe y organizó una cuenta bancaria para que sus amigos depositaran dinero para ayudarle a comprar su regalo. “Desperté luego de una larga noche. Creo que había ido a la disco, así que tenía un poco de resaca. Pensaba: ‘estoy a punto de tuitear mi número de cuenta’”.

Publicó el número en sus redes sociales, esta vez para pedir a sus seguidores que lo ayudaran a pagar con el fin de sacar su Rolls Royce de la aduana. En Nigeria, si un coche cuesta 500 mil dólares, y lo quieres liquidar, son otros 300 mil. Es una locura , se queja. Davido ha declarado que lo que hizo fue en plan juguetón, pero sus fanáticos en todo el país igual enviaron su dinero. Terminó con 250 millones de nairas, el equivalente a unos 520 mil dólares.

Todo mundo envió dinero, probablemente todo el país , agrega. Así que Davido llamó a su padre: “Saludos a mi papá, él es mi mentor. Me dijo: ‘¿sabes que no podemos quedarnos ese dinero’”, en lugar de eso, lo donaron a orfanatos nigerianos. Tomó un rato, porque había mucha gente ayudando a orfanatos falsos. Ya sabes cómo es. Nos llevó como dos meses enviar a gente a cada lugar para revisarlos .

Después de su festival, Davido será titular de la próxima Copa del Mundo. A principios de año, colaboró con el cantante Trinidad Cardona y la catarí Aisha en Hayya Hayya (Better Together), tema que la FIFA señaló que será sólo “el primer sencillo de varias canciones para el soundtrack de la Copa del Mundo 2022”.

Qatar es un lugar muy hermoso para mí. Fui ahí con el fin de grabar el video. En lo personal no he tenido una mala experiencia, así que realmente no puedo hablar de eso , agrega. Aunque la selección de su país no participará en el encuentro, voy a estar ahí. Califiqué , bromea. También declara que respaldará a cualquier país de su continente. No voy a escoger, pero si queda un país africano, definitivamente voy a apoyarlo , concluye.

Traducción: Juan Ibarra