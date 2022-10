▲ Wynton Marsalis camina por las calles de Guanajuato, en el contexto de la edición de oro del Cervantino, al que acudió para dar un concierto acompañado por la Jazz at Lincoln Center Orchestra, en la Alhóndiga de Granaditas. Foto Manuel Sánchez/FIC

Llega caminando al famoso recinto y cumple una metáfora que dicta la historia patria: en este lugar, un héroe anónimo se puso una losa en la espalda y con una antorcha prendió fuego a la bodega. Marsalis encendió con música, la que practica con su gran orquesta, Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Una épica generosa brinda a todos: hacer comunidad como objetivo. Aquí está para lograrla con su arte, para reunir de persona a persona, de familia en familia, y así hasta cubrir al mundo . No se duda que lo logre.

Es ley de ahora en adelante la máxima nacida del jazzista: “Libertad es improvisar. Swinging es la responsabilidad. A todo mundo le encanta improvisar, pero no quieren tener swing”.

Flota aún en el ambiente la misión de vida que ha asumido el innegable líder: Sentirse bienvenidos por profesionales con años de carrera ayuda a los jóvenes a seguir adelante y formarse como artistas .

Durante más de una década, poniendo en juego su prestigio, ha duplicado el impacto de sus conciertos con clases magistrales y talleres para nutrir a las juventudes. Estoy muy feliz de sus resultados .

Uno de los estudiantes de música en la Alhóndiga, Arturo Parra, se maravilló: Es impactante cómo esas secciones en conjunto hacen una armonía increíble, y cómo cada uno, al momento de improvisar o hacerse solistas, también debe respeto y que los demás también lo pueden hacer. Increíble todo eso .

Entre el público hay 35 niños y jóvenes de la Fundación León, dedicada a la enseñanza de música. Uno de sus profesores cuenta el enorme regalo que es para ellos ver a figuras de este nivel y hacerles entendibles algo que parece complejo. Marsalis abre el mundo de las maravillas cuando menciona que en poco tiempo los más veteranos de la agrupación comenzarán a retirarse y empezarán a entrar nuevos integrantes.

Tenemos que escoger patriotas, si no lo hacemos así, no sobrevivirá mucho tiempo, porque estamos en un medio muy comercial que no tiene respeto por esas expresiones.

Digamos que están preparando a las futuras máximas figuras: Estamos incorporando jóvenes para ver si están dispuestos a llevar adelante el sacrificio que requiere, porque es demasiado lo que hay que aprender y hacer. Somos muy amigables, pero no en el escenario . Y les permite soñar con el paraíso.

La última pieza del concierto fue Saltando en el bosque, que dio a los presentes la sensación de frescura mediante los acordes; del sol ardiente de la ciudad nos llevó a tupidas frondas de Luisiana.