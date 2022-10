Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 28 de octubre de 2022, p. 3

Olga es una mamá istmeña que cuando ve a su niña triste, la baña en las madrugadas con flores rojas que deja al sereno para curar su cuerpo de xilase (tristeza, en zapoteco). Olga es bordadora, cocinera, hace hamacas y se tumba en las noches en el suelo, junto a sus hijos, para mirar las estrellas y contarles sus sueños infinitos.

Ella es el personaje del libro para niños que ilustró Fernanda del Rey a partir de un poema de Natalia Toledo (Juchitán, 1967) dedicado a su madre, Olga de Paz, fallecida en 2016. Editado por Almadía, se presenta hoy en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO).

Curiosamente, en zapoteco, lengua materna de la autora, Olga es Jñaa, que significa madre, y aunque en particular la protagonista de este relato es la señora que trajo al mundo a Natalia, con ayuda de la partera doña Edmilia, en una casa de la Séptima Sección de Juchitán, Oaxaca, un 17 de noviembre a las 8 de la mañana, Olga será para todos los lectores esa jñaa amorosa que va hilvanando momentos inolvidables.

“Este libro es un regalo del tiempo, lo que se ha sembrado antes, pues escribí el poema como parte del libro Deche Bitoope / El dorso del cangrejo (2016), que un día leyó la ilustradora Fernanda del Rey, a quien todavía no conozco; quedó tan bonito que la editorial Almadía decidió publicarlo”, contó Toledo en entrevista con La Jornada.

En el Istmo vestimos de muchas manos

La también cuentista añade que esta publicación además es para agradecer esos momentos en los que su mamá cuidó su sangre y espíritu . A Olga, continuó la poeta, “le enseñó a bordar un muxe, Ta Bernardo, y después ella fue maestra de muchos; así es el conocimiento colectivo que existe en los pueblos, lo que sabes lo compartes y lo transmites, no te lo quedas. Las señoras a las que vistió mi mamá decían que sus cualidades eran saber combinar y saber dibujar. Para los trajes istmeños alguien dibuja, alguien borda y alguien lo confecciona y lo deja en tu talla; es decir, vestirte de un traje istmeño es vestirte de muchas manos.

Olga no necesitaba dibujar las flores en el papel, las dibujaba directamente en la tela, es algo que me ha servido ahora que hago mis interpretaciones y mis ideas del traje , reconoció la también diseñadora, quien recuerda que su madre curaba sus heridas “con la casa de las arañas, o asando chiles para ponernos uno en cada dedo del pie cuando se nos abría la piel por estar jugando en el lodo y tener bendayu (lombriz de tierra).

“Como todas las mamás del Istmo, la mía me daba de desayunar huevos de iguana, o huevos tibios, con limón y sal. Una tía tenía una tienda donde tenía los huevos expuestos, yo agarraba uno, le hacía un hoyo y me lo tomaba. En el poema hablo de todo eso y de la memoria que tengo de los metates, que representan mi nariz, porque antes no había licuadora y mi abuela y mi madre todo lo hacían en metate, el mole, la horchata con muchísima canela. Mi mamá me cuidó mucho, al final le digo que las nubes y sus brazos me engendraron.