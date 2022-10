Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 3

La inflación en México se ha contenido y comenzó una ligera reducción que aún no se refleja en el precio de los comestibles, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que disminuya a partir del acuerdo con productores.

Citó por ejemplo el pacto que firmó su gobierno con Walmart: Al entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos, ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados .

Celebró la reducción de 8.7 a 8.5 en la inflación anualizada en el comparativo entre septiembre y octubre, aunque consideró que el efecto comenzará a sentirse paulatinamente, por los tiempos de la apertura del mercado.

Destacó que las grandes cadenas (Walmart, Soriana y Chedraui) ya ofrecen la canasta básica en el precio pactado, mil 39 pesos, lo cual es fundamental porque Walmart concentra 25 por ciento del mercado menudista y, en conjunto, los tres corporativos controlan casi 50 por ciento de las ventas al menudeo.

En la conferencia de ayer, López Obrador descalificó las críticas de algunos sectores económicos sobre la apertura del mercado de alimentos: “Es la aplicación del libre mercado, no sé por qué se molestan, si ellos enarbolaban esa bandera, sólo que era engañoso. Era el libre mercado en los bueyes del compadre. ‘Que haya competencia, siempre y cuando yo siga siendo monopolio’. Ya parece que me estoy volviendo neoliberal, ya me están convenciendo”.

–¿Ya se convirtió, Presidente? –se le preguntó.

–Es que no todo lo de la política neoliberal es malo si se aplicara adecuadamente. Por lo general está diseñada para favorecer una minoría, es lo malo. El libre mercado se distorsiona, no se aplica, se usa nada más como parapeto. ¿Qué no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios, lo que llamaban agentes preponderantes? ¿Y qué sucedió? Los monopolios siguieron.

