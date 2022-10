De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. a10

El Toluca transformó la presión en su principal combustible. Después de un torneo irregular en la Liga Mx Femenil, las Diablas cumplieron con el desafío de imponerse al León en la última fecha (1-2) para conseguir su boleto a la liguilla en el octavo lugar, consumando también la eliminación de Pumas.

La brasileña Brenda Da Graca adelantó a las visitantes con un sombrerito sobre la portera María Martínez, luego de una mala salida de las zagueras (38’). En medio de los desmesurados festejos, las Leonas reaccionaron y emparejaron las cosas casi enseguida, gracias a la anotación de Yashira Barrientos, quien tomó mal ubicadas a las escarlatas (41).

Aquella dura lección de sentirse triunfadoras antes de tiempo surtió efecto en las mexiquenses, que no volvieron a distraerse de su principal objeto. Antes de irse al descanso, Mariel Román aprovechó un pelotazo al área de más de 30 metros y, ante la duda de la guardameta, recuperó la ventaja en los cartones con un remate en el área chica (45).

A partir de entonces, las Leonas no pudieron romper el caparazón de sus rivales. Lo intentaron con centros al área, remates de larga distancia y jugadas de táctica fija, pero las Diablas se aferraron a no perder su boleto a la liguilla. No sólo mejoraron al momento de defender, sino también mostraron coraje para competir físicamente en la disputa por la pelota.