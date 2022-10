El arte era para Noguchi un medio para mejorar la vida del ser humano, embellecerla y dotarla de maravilla. Lo concebía como una conexión con el universo y con la gente, no como un objeto venerable. Sus formas orgánicas y suavemente sinuosas no ocuparon las paredes de las galerías, sino que salieron al mundo: los jardines, juegos de niños, escenarios y vestuarios de teatro y objetos en las casas de la gente común. Tuvo una colaboración insondable por décadas con la gran bailarina Martha Graham, desde 1935. También patentó diversos objetos y muebles con Knoll y Herman Miller.

Primera obra pública

Si bien Isamu Noguchi desarrolló su actividad principal en Estados Unidos, Japón y Europa, en México creó su primera obra pública en el mercado Abelardo L. Rodríguez, titulada Historia de México (1936), un mural en escultura y no en pintura. Noguchi había intentado participar sin éxito en el magno Public Works of Art Project (PWAP) que involucró a más de 3 mil artistas como apoyo a los creadores dentro del new deal, después de la Gran Depresión de 1929; sin embargo, sus bocetos fueron rechazados.

De esa estancia guardó recuerdos muy gratos: ¡Qué distinto fue México! Ahí me dejé de sentir alienado; los artistas eran gente útil y formaban parte de una comunidad . Lo realizó en ocho meses gracias a la beca Guggenheim.

Dedicado en principio a hacer retratos en escultura para mantenerse, el mural fue su primera obra pública, la cual describió así: “Realizada en cemento pintado sobre ladrillo tallado, de dos metros de altura por 22 de largo. En un extremo había un gordo ‘capitalista’ que era asesinado, un esqueleto (¡sombras de Posada!). Había guerra, crímenes de la Iglesia y el ‘trabajo’ triunfante. Sin embargo, el futuro se veía brillantemente en la figura de un niño indio, observando la ecuación de Einstein para la energía”. Según Esther Acevedo, en un estudio sobre los murales del mercado, la obra de Noguchi aportó nuevas posibilidades y técnicas para el desarrollo de muralismo .

Marion Greenwood (y su hermana Grace) obtuvo el encargo gracias a Pablo O’Higgins. Fue por conducto de ella, que era su amiga, que Noguchi llegó a México, dirigido por Diego Rivera.

Según la escritora Hayden Herrera, a quien se debe el libro pionero sobre Frida Kahlo así como la primera biografía de Noguchi, Listening to Stone: The Art and Life of Isamu Noguchi (2015), él y Kahlo tuvieron un romance. Herrera recordó en una entrevista que una de las historias favoritas era que Diego Rivera lo descubrió con Frida en la cama, delatado por un calcetín suyo que llevaba el perro en el hocico, amenazándolo de dispararle si lo volvía a encontrar.

En México existe una obra adicional del artista: los juegos infantiles del acervo del museo Tamayo, realizados para la exposición Los parques de Noguchi (2016), y accesibles al público en Chapultepec. De éstos sólo hay otros en Atlanta, Estados Unidos, y en Sapporo, Japón.

La muestra Isamu Noguchi, en Berna, se realiza con el Centro Barbican de Londres y el Museo Ludwig de Colonia, en colaboración con el Museo de Arte Moderno Lille Métropole, y con apoyo de la Fundación Isamu Noguchi y Museo Jardín, de Nueva York.

En Long Island se ubica el Museo Noguchi (www.noguchi.org) y, gracias a un proyecto de 4.5 millones de dólares, financiado por el Departamento de Asuntos Culturales se abrirá por primera vez su estudio donde el artista vivió y trabajó.