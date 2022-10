Fabiola Palapa Quijas

Martes 25 de octubre de 2022, p. 4

Guanajuato, Gto., Mujeres y hombres que en algún momento de su vida fueron acompañados por las canciones de Joan Manuel Serrat acudieron a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas para ser parte del último concierto del cantante y poeta catalán en México.

Ante miles de seguidores que cantaron y lloraron en algunas canciones, Serrat agradeció a los mexicanos que le ayudaron a entender, descubrir y querer esta tierra .

El emotivo concierto de despedida de los escenarios del cantante y poeta catalán quedará en la historia de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino (FIC). Su presentación formó parte de su gira de despedida El vicio de cantar 1965-2022, que inició en abril pasado en Nueva York, y que finalizará en diciembre en su ciudad natal, Barcelona.

Hay un cierto murmullo que cuenta que este es un concierto de despedida. Yo, personalmente, confieso que sí, dejaré de subir a los escenarios, pero no me voy a despedir de ustedes en ningún momento, como no me voy a despedir de la vida, como no me voy a despedir del sol, como no me voy a despedir de lo que amo , expresó Serrat al público que lo ovacionó en cada interpretación.

Viaje sonoro

El cantante pidió a sus seguidores que no pensaran en un adiós, que ese era un momento para disfrutar, y los invitó a viajar con él a través de sus canciones. El compositor de 82 años interpretó piezas como El carrusel del Furo, Señora, Para la libertad, Cantares y Penélope, la cual causó llanto de emoción entre algunas señoras.