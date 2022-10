F

alta impulsar y fomentar empresas cooperativas. ¿Por qué? Un lema de campaña de 2018 fue Por el bien de todos, primero los pobres . Ganada la elección, el propósito se convirtió en acciones valiosas y efectivas: nuevos empleos en obras públicas; programas sociales, el más exitoso, la pensión para los adultos mayores; caminos de mano de obra local; Sembrando Vida; Jóvenes Construyendo el Futuro, y otros. Tampoco podemos soslayar que el gobierno logró vacunar varias veces a toda la población, para vencer a la pandemia. Todo, para defender una economía dinámica, a contrapelo de pandemias y guerras internacionales.

Con eso, con un aumento significativo al salario mínimo, se cumple la consigna preferencial por los pobres; se ha logrado mucho: evitar que el contexto mundial negativo nos llevara al desaliento y frustración; se previno la recesión; los efectos más visibles de las medidas tomadas son nuestra moneda fuerte y estable frente al dólar y paz social. Todo se ha conseguido sin nueva deuda y con austeridad en el gasto.

Pero todo esto, que es muy bueno, no es suficiente; van cuatro de los seis años de este gobierno y, como es natural, se necesita consolidar los cambios, no sólo en materia económica, sino también en el tema más profundo de la ética política y de la participación ciudadana. Lo que sigue es asegurar que la meta de disminuir la amplia brecha entre ricos y pobres acabe de cerrarse.

No podemos olvidar que una de las ideas que han servido de inspiración y modelo al actual gobierno se encuentra en el documento con que Morelos invitó a formular la Constitución de Apatzingán: la buena ley modera la opulencia y la indigencia .