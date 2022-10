A

76 años de su fundación, y después de algunos cambios de nombre –PNR, PRM y finalmente el que hoy lleva– podría resultar ingenuo el ser sorprendido por la organización política que en sus siglas, PRI, guarda los significados más oscuros de la política mexicana.

Lo logró de nuevo, el dinosaurio sorprendió, una vez más, con ese cinismo a través del cual expresa su brutalidad. En esta ocasión a través de unos soliloquios a los que llamaron diálogos, y que no fueron otra cosa que una maroma ejecutada por príncipes de la corrupción que bien pudo haberse resumido con las palabras el rey ha muerto, viva el rey , y cuya intención es, únicamente, contender en la elección presidencial de 2024, pero sin proyecto, más allá de obtener el poder por el poder.

En un intento por redimirse del pasado, la senadora Claudia Ruiz Massieu habló sobre el desprestigio del tricolor, al que señaló de ser reconocido por la corrupción y falta de congruencia con los principios que dice enarbolar. Aceptó la falta de resultados de los gobiernos priístas, así como la vanidad y ambición personal de quienes desde su partido, y en el servicio público, se sirvieron a sí mismos y no a la nación. Perdimos el rumbo , dijo, cuando lo que verdaderamente perdieron fue el poder, porque rumbo jamás han tenido, más allá del que conduce al saqueo que empobrece a un país rico.

Enrique de la Madrid, príncipe de una renovación moral que nunca llegó, también habló del pasado de su partido –por el cual su padre fue presidente de 1982 a 1988– y aceptó que no fue capaz de reducir la brecha de la pobreza ; lo que no mencionó es que esa brecha no sólo no fue reducida sino aumentada de forma acelerada tras el sexenio de su padre, cuando se importaron a México las políticas neoliberales que convirtieron a las personas, más que en ciudadanas, en consumidoras cuyas opciones se centraron, principalmente, en comprar o vender, algo que condujo a premiar el consumo y castigar la pobreza bajo la falacia de que los ricos lo son por méritos propios, y los pobres son culpables de su pobreza en un mundo gobernado por la competencia, y en el que quienes quedan fuera del poder adquisitivo se convierten en perdedores para la sociedad, y para sí mismos.