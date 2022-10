Sólo se descarta a Mario Pardo Rebolledo, cuyo periodo constitucional como ministro terminará en febrero de 2026; además de Luis María Aguilar Morales, quien ya encabezó la SCJN entre 2015 y 2018; y al actual presidente, Zaldívar, pues la ley no permite la relección en este cargo.

Recordaron que en la elección realizada el 2 de enero de 2015 participaron seis candidatos y fueron necesarias 32 rondas de votación para que Aguilar Morales obtuviera la victoria frente a Zaldívar.

Hasta ahora, indicaron las fuentes consultadas, el ministro Laynez ha conversado con algunos de sus colegas para buscar un consenso que le permita llegar a la presidencia con el respaldo de una mayoría amplia que dé legitimidad a su eventual administración. Sólo si estuviera seguro de contar con este apoyo, registrará su candidatura.

Por su parte, Gutiérrez Ortiz Mena ha buscado presidir el máximo tribunal desde 2015, cuando tenía menos de tres años de haber llegado a la SCJN, y en ese entonces terminó retirando su candidatura.