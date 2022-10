El joven Jean-Michel pasaba horas en su balcón grabando los sonidos de la calle. No lo sabía entonces, pero era un enfoque muy similar a lo que Henry había hecho con su música concreta. Más tarde estudió composición musical clásica y, a fines de la década de 1960, lideró una banda proto-punk llamada The Dustbins. Fue entonces cuando visité por primera vez Radio France. Tocaba en una banda y el padre del baterista trabajaba aquí como periodista musical. Recuerdo robar osciladores y filtros de los estudios de radio para hacer música , relata.

Henry falleció en 2017. Unos meses después de su muerte, me puse en contacto con su viuda, y me dijo que él me había dejado algunos sonidos en caso de que algún día quisiera hacer algo con ellos , cuenta. Fueron esos fragmentos de sonidos los que Jarre utilizó como punto de partida para el nuevo disco, el cual espera que no sólo honre a Henry, sino también destaque la influencia continua de la música concreta.

Los conciertos en vivo de Jarre se volvieron leyenda. Fue el primer artista occidental en ser invitado a actuar dentro de la República Popular China. Tocó ante multitudes gigantescas: a un concierto en París asistieron 2.5 millones de personas, y uno en Moscú siete años más tarde fue presenciado por 3.5 millones. Estas actuaciones épicas fueron inspiradas, sostiene, por la ópera.

La música electrónica era tan abstracta para el público, así que pensé que la mía también debería estar influenciada por la ópera. Necesitaba rodearme de los carpinteros de mi generación: diseñadores de iluminación, videoartistas y proyeccionistas , comenta.

En los años pasados, ha abrazado las posibilidades de la realidad virtual: tocó en una Notre Dame virtual en la víspera de Año Nuevo de 2020, y para el más reciente álbum ha creado un nuevo espacio de realidad virtual donde puede actuar frente a avatares de miembros de la audiencia de todo el mundo. ¿Significa esto que, después de la pandemia, los días de los megaconciertos en vivo han terminado? Hemos cambiado paradigmas, nuestra relación con el mundo exterior, nos preocupamos mucho más por el medio ambiente. Nada va a remplazar (la experiencia en vivo), pero la realidad virtual debe considerarse un modo de expresión en sí mismo, como otra posibilidad . Habla sobre una experiencia de realidad virtual que realizó: Había una chica de Manchester que había bailado toda la noche. Comencé a hablar con ella y me dijo que era tetrapléjica, esta era la primera vez que compartía un evento en vivo con otras personas .

Entusiasmo por el futuro

El entusiasmo de Jarre por el futuro, cómo suena y cómo podría verse, es particularmente impresionante dado que ha estado haciendo música durante medio siglo. Hay un aspecto misterioso en la creatividad. No entiendo lo que he hecho, y no sé cómo lo hice. Todavía me siento como un niño travieso frente a sus nuevos juguetes , precisa.

Puede que no esté seguro de cómo lo hizo, pero su música ha sido citada como una influencia por artistas como Moby, quien recuerda: “Cuando escuché por primera vez Oxygène sonaba como si viniera de un universo diferente”.

El compositor de cine Hans Zimmer ha dicho de Jarre: No creo que haya un músico electrónico que no esté influenciado por él ; mientras, Gary Numan dijo una vez que él comenzó todo y todos estamos siguiendo lo que él empezó .

Le pregunto qué piensa de la próxima generación de diyéis franceses, como David Guetta. Son como mis hermanos pequeños, pero están más en el lado pop, produciendo canciones con vocalistas, lo cual es un talento, aunque es diferente a mi música, que tiene raíces en composiciones de música clásica .

Oxymore es el séptimo álbum de Jarre en siete años, una aceleración en la producción que se debe en parte a la conciencia de que el tiempo no está de su lado. Tu relación con el tiempo cambia. Mientras tus padres estén vivos, piensas en el tiempo que pasa. Cuando ellos ya no están allí, piensas en el tiempo en términos del que te queda .

No es sólo envejecer lo que explica su productividad. Jarre ha hablado en el pasado de que la música es una adicción. Es una pasión que lo consume todo. Puede sonar muy egoísta, pero prefiero pasar tiempo con las máquinas que con los seres humanos .

Jarre puede decir que prefiere pasar tiempo con máquinas, pero en persona es una tremenda compañía. Nuestra conversación estaba programada para durar una hora, pero se extiendió tres y sólo terminó porque tiene una cita en el hospital a la que no puede faltar. Su obsesión con la música inevitablemente tiene un precio, y el hecho de que se haya casado cuatro veces, incluido un matrimonio de 20 años con Charlotte Rampling que terminó en 1997, puede no estar completamente desconectado. (Las acusaciones de infidelidad no pueden haber ayudado).

He echado de menos muchas cosas, como pasar tiempo con mis hijos, con mi familia, como mi madre, una mujer fantástica, y sé que me perdí momentos muy importantes con ella. Si quieres tener una vida privada tranquila, entonces no te conviertas en músico.

Y lo que Jarre necesita más que nada es seguir haciendo música. El tiempo es corto y no lo tiene para mirar hacia atrás. La nostalgia es muy negativa para la mente humana. Estar atrapado en la nostalgia es triste... Está un poco enfermo. Lo siento por aquellos que tienen miedo por el futuro .

Oxymore fue lanzado el 21 de octubre.

Traducción: Juan José Olivares