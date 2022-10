Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 24 de octubre de 2022, p. 2

Menos de 24 horas después de la eliminación en semifinales contra el Toluca, el América puso en marcha su periodo de vacaciones. Los jugadores tendrán descanso al menos cuatro semanas mientras directiva y cuerpo técnico definen el rumbo del actual proyecto. Fuentes en el club coinciden en que la intención de la plana mayor es que el entrenador Fernando Ortiz se mantenga en el cargo, aunque no se descartan salidas de jugadores.

Mi contrato finaliza en diciembre, no sé si voy a seguir , anticipó el lateral Miguel Layún, con ofrecimientos de la MLS para proseguir su carrera. Será en los próximos días cuando se reúnan el presidente del club, Santiago Baños, y el grupo de trabajo del argentino con la intención de definir las altas y bajas del siguiente torneo, además de la pretemporada.

A varios kilómetros de distancia, el Toluca enfrenta una realidad distinta luego de convertirse en el primer finalista del Apertura 2022. Si no nos rendimos en el Azteca, no podemos hacerlo en ningún otro estadio , avisó el uruguayo Leo Fernández, futbolista estelar de los Diablos; así como al América se le vio como favorito, ahora nosotros también lo somos. Este equipo tiene pasta para hacer una gran final contra el rival que sea .