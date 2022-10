▲ Shehan Karunatilaka ganó el premio británico por su novela The Seven Moons of Maali Almeida. Foto Afp

Lunes 24 de octubre de 2022, p. 9

Londres. El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó el prestigioso Booker Prize británico por su novela The Seven Moons of Maali Almeida, sátira ubicada en la guerra civil que sacudió su país.

El jurado reconoció la amplitud y habilidad, audacia, atrevimiento e hilaridad del autor, que recibe el galardón por su segunda novela.

Esta trama de asesinatos, narrada con humor negro, se desarrolla en la capital de Sri Lanka en los años 90, después de la guerra civil.

Su protagonista es un fotoperiodista de guerra, apostador y homosexual escondido, que trata de descubrir quién lo mató.

Al recibir el premio, Karunatilaka agradeció a su editorial Sort of Books que publicara este libro bizarro, difícil, extraño .