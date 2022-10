Khemvirg Puente, doctor en ciencia política y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, consideró a los concejales una especie de diputaditos , cuyo puesto y salario es aprovechado por los partidos políticos para entrenarlos y lanzarlos a la batalla electoral para sumar votos.

Realmente, lo que se hace es dar a los partidos políticos un mayor número de plazas para colocar a sus cuadros políticos, que sirven básicamente para hacer trabajo electoral y no necesariamente trabajo vinculado al desarrollo de las alcaldías. Con esto no digo que no sirven para nada, sino que su interés principal no está en acercarse a la ciudadanía, sino fungir como gestor del partido político al que pertenecen, y su objetivo es rendir cuentas a su partido y no a la ciudadanía.

En 2021 cuatro concejalas pasaron a ser diputadas en el Congreso capitalino –dos de Morena y dos de Acción Nacional–, ellas son Nancy Núñez, Alicia Medina –que llegó al Legislativo como suplente de Isabela Rosales, quien solicitó licencia a su cargo–, Daniela Álvarez y Ana Villagrán.