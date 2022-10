▲ El tema For..., de Shervin Hajipour, se ha vuelto himno de los inconformes. Foto tomada del Twitter del cantante

Bagdad. Cantantes, actores, estrellas del deporte y celebridades iraníes han sorprendido con su apoyo a las protestas masivas contra el gobierno que sacuden a su país, a lo que el gobierno ha respondido arrestándolos, confiscando pasaportes y acoso.

Entre los casos más notables está el del cantante Shervin Hajipour, cuya canción For... se ha vuelto un himno para el movimiento de protesta que estalló el 17 de septiembre por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial después de que fue arrestada por no cumplir con el estricto código de vestimenta de la república islámica.

La canción empieza con una melodía suave, luego se escucha la voz resonante de Hajipour: Por bailar en las calles / por el miedo que sentimos cuando nos besamos... , enumerando las razones que los jóvenes iraníes han publicado en Twitter por las que salen a la calle contra la teocracia gobernante.

Termina con el eslogan que se ha vuelto sinónimo de las protestas: Para las mujeres, vida, libertad .

Lanzado en su página de Instagram, el tema rápidamente se volvió viral. Hajipour pagó el precio: el joven de 25 años fue arrestado y retenido durante varios días. Fue puesto en libertad bajo fianza el 4 de octubre.

Al menos siete figuras públicas han sido detenidas en el país, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad bajo fianza y podrían enfrentar cargos, según los medios de comunicación iraníes. Otros fueron interrogados y liberados.

Su popularidad también ha hecho que sea difícil reprimirlos con demasiada dureza, en contraste con los activistas de las protestas a los que las fuerzas de seguridad han arrestado en gran número. Irán tiene una escena vibrante de cantantes y actores seguidos de cerca por el público.