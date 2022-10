Mónica Mateos-Vega

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 17 de octubre de 2022, p. 7

Guanajuato, Gto., Un grupo de mujeres recorre bares y plazas de esta ciudad con pancartas que dicen: Sin silbidos , Sin miradas ofensivas , Sin comentarios sexuales , Queremos vivir libres y seguras , Sin piropos .

De repente, un oficial de la policía estatal se les acerca para preguntarles a qué movimiento social pertenecen y más detalles acerca de su protesta .

Las mujeres ríen y responden al afligido guardián del orden: Se trata de una campaña para promover espacios libres de acoso y violencia, compañero, somos del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses .

Sonrojado, el policía se disculpa y les deja el paso franco para que las chicas continúen su recorrido, que es bienvenido con sonrisas cómplices de las visitantes que en mareas cada vez más intensas llegan a la capital cervantina de América.

Durante el primer fin de semana de actividades del Festival Internacional Cervantino (FIC), en su edición de oro, las autoridades de seguridad pública reportaron una asistencia de 100 mil personas. Con esas cifras los pronósticos del sector turístico son alentadores, pues hay 46 por ciento de ocupación hotelera.

De aquí al 30 de octubre, cuando concluya el encuentro, esperan un total de 400 mil personas a los diversos espectáculos, que tendrían que dejar una derrama económica para la ciudad de al menos 495 millones de pesos, informó de manera preliminar el Observatorio Turístico del estado de Guanajuato. Nada mal para todos aquellos prestadores de servicios turísticos que fueron duramente golpeados por las medidas sanitarias que se tomaron para enfrentar la pandemia de covid-19 en 2020 y 2021.

Por eso, muchos trabajadores de restaurantes y hoteles no tienen en mente asistir a alguno de los espectáculos que ofrece el FIC, pues laboran de sol a sol, arduamente.

Más vigilancia en Cuévano