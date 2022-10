Aquí subyace que no habrá aborto universal y que se protege a la educación privada entendida como negocio.

Otra definición: Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de con-ciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos y el derecho de los no natos, entre otros .

Además, no se conocen definiciones acerca del órgano constituyente: cómo se integrará, si todos sus integrantes serán electos, o, cómo plantean algunos ultraconservadores, incluirá a expertos designados por los partidos, y en qué proporción; tampoco el plazo para entregar resultados, entre otros aspectos en torno al mecanismo , como se le llama, que es nebuloso.

“El acuerdo que se está alcanzando incluye los contenidos centrales de la nueva Constitución. No son principios constitucionales, como se ha dicho, sino contenidos. Por tanto, para bien o para mal, se está atando de manos a la nueva Convención, restringiendo su campo de acción.

Esto rebaja los niveles de incertidumbre institucional, pero trae como consecuencia escoger un órgano de escaso poder e influencia , explica.

Agrega que si a esa Convención se le añade un grupo de expertos nominado por los partidos y, adicionalmente, es el Congreso el encargado de supervigilar el cumplimiento de los contenidos definidos, tendremos al órgano representativo menos relevante en la historia de Chile .

Opina que el dilema no será la legitimidad del proceso, si estará o no en duda, si la Convención es escogida popularmente no habrá problemas de legitimidad, tampoco si el Congreso define los principios porque fue electo democráticamente , sino el poder real de la nueva Convención, lo cual puede ser para bien o para mal.

La pésima experiencia previa explica el temor de los partidos a ceder poder a una instancia que, sabemos, podría seguir el mismo derrotero de la anterior, haciendo fracasar definitivamente el proceso. Por tanto, están tomando resguardos institucionales , indicó.

Cristian Fuentes, catedrático de la Universidad Central, considera que con el marco previo “se está restringiendo el trabajo del órgano constitucional, pues la derecha quiere resolver antes los temas que considera sustanciales de su plataforma política.

Veremos cuáles serán las características de quien redacte el nuevo proyecto constitucional, si será electo por completo o parcialmente, si el Congreso tendrá alguna participación o si un grupo de expertos asesorará o resolverá. Creo que cuán puro o mixto sea el mecanismo dependerá de lo que la derecha esté dispuesta a ceder. El 62 por ciento de rechazo al anterior proyecto pesa mucho .