Llamó a los tres niveles de gobierno a cambiar sus políticas hacia este sector de la población, pues, dijo, no se ve el interés de apoyar a los jornaleros. Mencionó que Tlachinollan, junto con el Colectivo Alianza Campo Justo, demandó a la Secretaría del Trabajo federal aumentar a 300 pesos el día laboral, que actualmente es de 195.4 pesos.

Recordó que el 23 de abril de 2021 una familia, también de Juanacatlán, perdió la vida en el estado de Jalisco, y ahora otra vez están pasando por esta situación; gracias al apoyo de una organización no gubernamental de Michoacán, el gobierno cubrió el traslado del cadáver y el pasaje para los familiares de la niña .

Rodríguez señaló que persisten la discriminación y el racismo de los tres niveles de gobierno hacia los jornaleros agrícolas, a quienes no se brinda ayuda. Ha habido accidentes laborales en el trayecto a los campos, pero ningún gobierno apoya y muchas veces las familias llegan a necesitar de 35 mil a 60 mil pesos para el traslado del cuerpo .

Aseveró que las tiendas de raya que tienen los empresarios agrícolas “se quedan con los salarios de los jornaleros indígenas, y ahí es donde les exprimen lo que ganan en los cuatro o seis meses que trabajan en el campo.

El abogado de Tlachinollan expuso que por ello se pide al gobierno que impulse un programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, como sucedía con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar).

El actual gobierno borró ese programa; por eso el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan estamos pidiendo más apoyo para los trabajadores, pero no ha habido una respuesta efectiva , reprochó.

Mencionó que el gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, se ha acercado, pero no hay ninguna respuesta; en el comedor de la Casa de los Jornaleros no hay insumos para alimentar a las familias que van a migrar; incluso se tienen que dormir en el suelo, porque no hay catres .

En la conferencia participaron los jornaleros Hermelinda Santiago, Martina Peralta y Miguel Martínez, de la Casa de los Jornaleros en Tlapa, quienes aseguraron que en septiembre de 2021 fue la última vez que representantes del gobierno les dejaron 100 despensas.